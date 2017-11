Mbappe si-a ales favoritul dintre Cavani si Neymar: „S-a comportat ca un frate mai mare”

Kylian Mbappe s-a integrat perfect la Paris Saint-Germain si a inceput deja sa bata recorduri. Fotbalistul de doar 18 ani a vorbit despre situatia sa in cadrul echipei si a dezvaluit cum se intelege cu vedetele Neymar si Cavani, dezvaluind faptul ca este mai apropiat de fostul fotbalist al Barcelonei.

„Neymar m-a ajutat sa ma integrez. Am fost sub protectia lui. S-a comportat cu mine ca un frate mai mare. Sa am alaturi un jucator ca el ma ajuta in fiecare zi.

Suntem foarte fericiti sa il avem langa noi„, a spus Mbappe, potrivit Telekom Sport.

Mbappe are aprecieri si la adresa lui Edinson Cavani, pe care il considera jucatorul perfect: „Cred ca el este jucatorul perfect pentru profilul meu si al lui Neymar. E foarte mobil si are multa calitate. E aproape sa bata recordul de goluri al clubului. Este o persoana buna si unul dintre cei mai mari atacanti din lume”.