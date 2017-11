Marius Copil a disputat duminica, finala turneului challenger de la Bratislava, dotat cu premii in valoare totala de 106.000 euro.

Romanul a fost invins in ultimul act de catre slovacul Lukas Lacko, cu scorul de 6-4, 7-6 (4), dupa o ora si 36 de minute de joc.

Si in anul precedent, Marius Copil a ajuns in finala competitiei din Slovacia, pe care a pierdut-o, de asemenea in fata unui slovac, Norbert Gombos cu scorul de 7-6 (8), 4-6, 6-3.