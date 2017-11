Marc Marquez a cucerit cel de-al patrulea titlu mondial la Moto GP

Spaniolul Marc Marquez (Honda) a castigat al saselea sau titlu mondial si al patrulea titlu la categoria MotoGP, profitand de abandonul italianului Andrea Dovizioso (Ducati) in Marele Premiu de motociclism viteza al Valenciei, ultima etapa a sezonului.

Plecat din pole position, Marquez, 24 de ani, pentru care o clasare pe locul 11 era suficienta pentru a obține titlul, a profitat de abandonul lui Dovizioso, cand mai erau cinci tururi, italianul fiind ultimul sau rival in lupta pentru titlu, comenteaza AFP.

Cursa s-a incheiat cu victoria altui spaniol, Dani Pedrosa (Honda), urmat pe podium de francezul Johann Zarco (Yamaha), si de Marquez.

La clasa Moto2, portughezul Miguel Oliveira a semnat a treia sa victorie consecutiva, ceea ce-i permite sa incheie campionatul pe locul 3.

Devenit campion in urma cu doua saptamani in Malaezia, italianul Franco Morbidelli (Kalex) a ocupat acum locul 2, dupa ce s-a aflat mult timp in frunte. De anul viitor, el va concura la categoria MotoGP. Morbidelli nu a reusit sa egaleze recordul spaniolului Marc Marquez, care a castigat noua curse de Moto2 in 2012.

Miguel Oliveira a fost cronometrat duminica in 43min15sec843/1000, fiind mai rapid cu 2sec154/1000 decat Morbidelli si cu 4sec181/1000 decat sud-africanul Brad Binder (KTM), sosit al treilea.

Morbidelli a incheiat campionatul cu 308 puncte si a fost urmat pe podium de elvețianul Thomas Luthi (Kalex), 243 puncte, si de Oliveira, 241 puncte.

La clasa Moto3, spaniolul Jorge Martin (Honda) a obținut in fine victoria, la a 50-a sa cursa la aceasta categorie. Plecat din pole position, pilotul de 19 ani urcase de opt ori pe podium in acest sezon, dar niciodata pe cea mai inalta treapta.

Spaniolul Joan Mir (Honda), care acum trei saptamani a devenit campion mondial in Australia, a cazut la inceputul cursei, dar apoi a revenit spectaculos, urcand de pe poziția a 19-a pe locul 2 la final.

Jorge Martin a fost cronometrat in 40nin02sec193/1000 si a fost urmat la 3sec760/1000 de Joan Mir si la 3sec877/1000 de al treilea clasat, un alt spaniol, Marcos Ramirez (KTM).

Joan Mir a incheiat campionatul cu 341 de puncte, devansandu-i pe italianul Romano Fenati (Honda), 248 p, spaniolul Aron Canet (Honda), 199 p, Jorge Martin 196 p etc.

AGERPRES