LIVE SCORE / Returul barajului european de calificare la Campionatul Mondial din Rusia 2018. Elvetia, Croatia si Suedia au prima sansa!

Returul barajului european de calificare la Campionatul Mondial din Rusia se va disputa pe parcursul a trei zile in care vom afla care sunt ultimele reprezentative ce vor merge la turneul final.

In tur, Croatia si-a asigurat un avans de trei goluri in fata Greciei, in timp ce Elvetia si Suedia si-au invins la limita adversarele, iar Danemarca a scos o remiza alba cu Irlanda.

Programul rundei

Duminica, 12 noiembrie

19:00 Elvetia – Irlanda de Nord (1-0 in tur)

21:45 Grecia – Croatia (1-4 in tur)

Luni, 13 noiembrie

21:45 Italia – Suedia (0-1 in tur)

Marti, 14 noiembrie

21:45 Irlanda – Danemarca (0-0 in tur)