A inceput Turneul Campionilor! Federer a obtinut prima victorie si exista posibilitatea sa dea peste Nadal in finala! Urmeaza meciul lui Horia Tecau

UPDATE | Roger Federer a debutat cu o victorie la Turneul Campionilor, dupa ce l-a invins pe Jack Sock cu scorul de 6-4, 7-6, dupa o ora si 34 de minute de joc. Urmeaza meciul de dublu al perechii romano-olandeze Horia Tecau/Jean Julien Rojer.

UPDATE | Primul meci al Turneului Campionilor a fost castigat de catre perechea R. Harrison/M. Venus, cu scorul de 6-4, 7-6, dupa o ora si jumatate de joc in fata cuplului H Kontinen/J. Peers.

Turneul Campionilor incepe duminica, zi in care va juca si sportivul nostru, Horia Tecau, alaturi de Jean Julien Rojer, in cadrul probei de dublu. Alte trei meciuri sunt programate in prima zi a competitiei gazduite la Londra.

Perechea romano-olandeza va juca incepand cu ora 20:00, impotriva cuplului francez Mahut – Herbert, iar miza fiecarui meci din grupe este de 200 de puncte ATP si 36.000 de dolari. Tecau si Rojer fac parte din Grupa Eltingh/Haarhuis, alaturi de urmatoarele cupluri: Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia), Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut si Ryan Harrison/Michael Venus (SUA/Noua Zeelanda).

In cealalta grupa de dublu, Grupa Woodbridge/Woodforde, au fost inscrise perechile: Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia), Jamie Murray/Bruno Soares (Marea Britanie/Brazilia), Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) si Ivan Dodig/Marcel Granollers (Croatia/Spania).

In ceea ce priveste proba de simplu, Grupa Pete Sampras i-a adunat pe Rafal Nadal, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov si David Goffin, in timp ce din Grupa Boris Becker fac parte Roger Federer, Alexander Zverev, Marin Cilici si Jack Sock.

Programul de duminica

14:00 H Kontinen/J. Peers – R. Harrison/M. Venus 6-4, 7-6

16:00 Jack Sock – Roger Federer 6-4, 7-6

20:00 H. Tecău / J. Rojer – N. Mahut / P. Herbert

22:00 Alexander Zverez – Marin Cilic

Programul de luni

14:00 – Jamie Murray/Bruno Soares (Marea Britanie/Brazilia) – Bob Bryan/Mike Bryan (SUA)

16:00 – Dominic Thiem (Austria) – Grigor Dimitrov (Bulgaria)

20:00 – Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia) – Ivan Dodig/Marcel Granollers (Croatia/Spania)

22:00 – Rafael Nadal (Spania) – David Goffin (Belgia)