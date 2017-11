Hermannstadt ramane lider in Liga a II-a dupa victoria cu Academica Clinceni

Academica Clinceni a disputat duminica, in deplasare la Sibiu, meciul impotriva formatiei Hermannstadt, contand pentru etapa cu numarul 17 a Ligii a II-a.

Dupa ce, Dunarea Calarasi a invins-o pe FC Arges si redevenise lider in esalonul secund, sibienii s-au ambitionat si au reusit sa isi pastreze prima pozitie in clasament in urma partidei cu ilfovenii lui Erik Lincar.

Trupa lui Alex Pelici a deschis scorul in minutul 41, cand Bogdan Rusu a transformat fara probleme o lovitura de la 11 metri si a stabilit rezultatul primei reprize, 1-0 pentru Hermannstadt.

In partea a doua a jocului, ilfovenii nu au reusit sa restabileasca egalitatea, iar gazdele au profitat si au mai inscris un gol in minutul 61, prin actiunea lui stefan Blanaru care a inchis tabela la scorul de 2-0 pentru formatia sibiana care si-a recuperat pozitia de lider in clasament.

Astfel, Academica Clinceni ocupa locul 4 in clasament cu 29 de puncte obtinute in cele 17 etape disputate, in timp ce Hermannstadt, dupa doua ore de stationat pe locul secund in urma victoriei calarasenilor, se claseaza in fruntea ierarhiei, cu 40 de puncte.

Hermannstadt – Academica Clinceni 2-0 (Rusu 41, Blanaru 61)

Hermannstandt: Moldovan – Stancu, Crisan, Stoica, Tatar (cpt.) – Boboc, Dumitriu – Popa (Lupu 62′), Rusu, Blanaru (Neagu 72′) – Hergheligiu (Necsa 82′)

Rezerve neutilizate: Iacob – Pirvulescu, Pamfile, Necsulescu

Antrenor: Alexandru Pelici

Clinceni: Niga – Samson, Matei, Balgiu, Pulhac (cpt.) – Simion, Barbu (Groza 84′) – Gliga (sandru 59′), Draghici, Mihalcea (Blejdea 66′) – Ion

Rezerve neutilizate: Ureche – Calu, Gal

Antrenor: Erik Lincar