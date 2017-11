AUDIO – EXCLUSIV / Tudor Palade, in studioul Sport Total FM: „Exista observatori care nu cunosc regulamentul”

Tudor Palade, lector universitar in cadrul Universitatii Nationale de Educatie Fizica si Sport, a fost prezent in studioul Sport Total FM, in calitate de invitat al emisiunii „Liga de weekend”, moderata de Daniel Nazare si va vorbi despre situatia fotbalului juvenil si nu numai, acesta avand in palmares doctoratul in domeniul „sportului rege”.

„Mai exista doctori in fotbal in Romania si sunt si persoane cunoscute, cum ar fi Mihai Teja, Ciprian Panait si multi altii.

Din punctul meu de vedere, este un lucru benefic faptul ca se incepe fotbalul de la o varsta mai frageda, pentru ca iau contact cu mediul profesionist si raman mai departe de tehnologie. In general, ar trebui sa apropiem copiii de sport si in special de fotbal. Clasamentele nu ar trebui sa existe, ci ar trebui sa lasam copilul sa se exprime liber.

Antrenez de opt ani de zile si nu as face altceva. Este cea mai frumoasa meserie si nu ma vad facand altceva.

Cred ca este utila prezenta psihologului si cred ca antrenorul ar trebui sa fie si psiholog in cadrul grupului.

Mi se pare ca nu exista respect intre antrenori, parca ne furam caciula unul altuia.

Exista observatori care nu cunosc regulamentul si o spun in cunostinta de cauza, pentru ca am fost suspendat, pentru ca mi-am spus punctul de vedere si aveam dreptate”, spune Tudor Palade.

