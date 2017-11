Este nevoie de el la nationala de tineret, iar Razvan Marin este incantat: „Mergem acolo sa castigam”

Convocat initial de catre Cosmin Contra la prima reprezentativa pentru amicalul cu Turcia, Razvan Marin a fost solicitat la nationala de tineret si a facut o figura buna in meciul cu Portugalia, incheiat la egalitate, scor 1-1, la Ovidiu.

In continuare, Romania mai are de disputat un amical cu Olanda, dar Cosmin Contra si Daniel Isaila au decis ca Razvan Marin este mai util reprezentativei U21, unde miza este mai mare. Pentru tricolorii mici urmeaza un meci important contra Tarii Galilor, in cadrul preliminariilor pentru Campionatul European.

Jucatorul lui Standard Liege nu este deloc suparat ca nu s-a mai alaturat echipei mari, ci dimpotriva, se simte onorat sa isi poata ajuta colegii de generatie sa se califice la turneul final din 2019.

„Sunt la fel de onorat sa joc la nationala U21 ca si la prima reprezentativa. Ma gandesc deja la partida urmatoare, ne asteapta un meci dificil în tara Galilor, insa mergem acolo sa castigam si sa ne apropiem si mai mult de Euro 2019”, a spus Razvan Marin, potrivit Telekom Sport.

Partida cu Tara Galilor se va juca marti, 14 noiembrie, la Bangor, de la ora 19:00.