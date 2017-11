Echipa Statelor Unite ale Americii a castigat Fed Cup pentru a 18-a oara

Echipa Statelor Unite a castigat editia din 2017 a Fed Cup dupa victoria cu 3-2 impotriva Belarusului, finala de la Minsk fiind decisa de ultimul meci, cel de dublu, in care CoCo Vandeweghe si Shelby Rogers au trecut de Arina Sabalenka si Aleksandra Sasnovici, cu 6-3, 7-6 (3).

Jucatoarele americane au revenit in acest meci dupa ce au fost conduse cu 5-2 in setul 2.

Inaintea meciului de dublu, echipele erau la egalitate, dupa ce Aleksandra Sasnovici a adus al doilea punct al gazdelor, invingand-o dramatic pe Sloane Stephens, cu 4-6, 6-1, 8-6. Sasnovici, locul 87 WTA, a revenit spectaculos dupa ce a fost condusa cu 5-2 in setul decisiv. Meciul a durat doua ore si 23 de minute. Sloane Stephens, locul 13 WTA, nu a mai castigat niciun meci de la victoria sa la US Open.

In primul meci de duminica, CoCo Vandeweghe a adus al doilea punct al SUA, trecand de Arina Sabalenka. CoCo Vandeweghe, 25 de ani, locul 10 WTA, s-a impus dupa o ora si jumatate in fata unei adversare de 19 ani, aflata pe locul 78 in ierarhia mondiala.

CoCo Vandeweghe a invins-o sambata in primul meci de simplu pe Aleksandra Sasnovici in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4.

In al doilea meci de sambata, Arina Sabalenka a trecut de Sloane Stephens, 6-3, 3-6, 6-4.

Lipsita de aportul surorilor Serena si Venus Williams, echipa SUA a reusit sa castige la Minsk primul titlu in Fed Cup dupa 17 ani. Selectionata americana detine acum 18 titluri, un record. Ea pierduse trei finale de la ultimul titlu castigat acum 17 ani, in 2003, 2009 si 2010.

La prima sa finala, Belarus nu a contat pe Victoria Azarenka. Fostul nr. 1 mondial este angajata de mai multe luni intr-o batalie juridica, in SUA, cu fostul sau sot, pentru a obtine custodia fiului lor.

Fara sa aiba vreo vedeta in echipa, Belarus a reusit deja de doua ori surpriza pe teren propriu in fata Olandei si Elvetiei.

