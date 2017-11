Filip s-a vazut cu suporterii dinamovistii a doua oara: „Nu vreau sa mai vorbesc”

UPDATE / In cursul dupa amiezii, Steliano Filip a revenit la sentimente mai bune, dupa o noua intalnire cu suporterii, in aceasta dimineata.

Atitudinea lui a parut schimbata radical si asigura majoritatea suporterilor lui Dinamo ca este 100% dedicat clubului si este cu gandul doar la obiectivul calificarii in play-off.

„Nu vreau sa vorbesc despre ce s-a intamplat ieri, ce a fost a fost. Important e ca azi m-am intalnit din nou cu suporterii si cred ca ne-am lamurit. Ii asigur ca sunt 100% cu gandul la Dinamo si imi doresc sa joc in play-off”, a declarat Steliano Filip, sambata, conform DigiSport.

Atitudinea lui a părut schimbată radical şi asigură majoritatea suporterilor lui Dinamo că este 100% dedicat clubului şi este cu gândul doar la obiectivul calificării în play-off.

„Nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat ieri, ce a fost a fost. Important e că azi m-am întâlnit din nou cu suporterii şi cred că ne-am lămurit. Îi asigur că sunt 100% cu gândul la Dinamo şi îmi doresc să joc în play-off”, a declarat Steliano Filip, sâmbătă, conform DigiSport.

UPDATE / Steliano Filip a reactionat dupa scandalul iscat de fani in cantonamentul lui Dinamo. Tinta principala a reprosurilor ultrasilor, fundasul stanga de 23 de ani, a spus ca nu este corect sa fie injurat de sotie si copil.

„Nu mai pot. Nu e corect. Au ajuns sa imi injure sotia si fetita. E prea mult! Sa ma injure pe mine, sa spuna ce vor de mine, dar nu sa injure de sotie si fetita”, a spus Steliano Filip, potrivit GSP.

————————————-

Suporterii lui Dinamo au luat atitudine dupa ce Ionel Danciulescu a anuntat ca Ionut Negoita vrea sa vanda clubul pentru ca „nu-l mai intereseaza”. DETALII AICI. PCH a postat mesaj pe pagina de Facebook in care il numeste „cretin” pe finantatorul din „stefan cel Mare” si anunta ca nemultumirile se vor striga din peluza.



„Negoita e la fel ca multi dintre noi, CRETIN! Vrea sa fuga, vinde ce mai poate. Urmeaza Nemec! Nemultumirile se striga din peluza, pe net e apa de ploaie. Mobilizarea se face la meciuri. Va asteptam pe toti!„, au scris membrii PCH pe pagina de Facebook.

Mai mult, jurnalistul Horatiu Ciornei a publicat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care noteaza ca aseara, in cantonamentul lui Dinamo, a fost scandal mare.

„Scandal mare aseara in cantonamentul lui Dinamo. Suporteri care au intrat in incinta. Steliano Filip, inamicul public numarul unu. Dialog incins. Dinamovistul e dorit afara. Zice ca nu mai vine. Politia chemata sa intervina„, scrie jurnalistul Horatiu Ciornei, pe Facebook.

Dinamo ocupa locul 7 in campionat, de play-out, cu 24 de puncte stranse in 17 etape, la o singura lungime de unda in spatele Astrei, ocupanta ultimului loc de play-off.