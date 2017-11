Stadionul care va organiza deschiderea CM din Rusia, patru jocuri din grupe, o semifinala si finala mare isi redeschide portile, AZI, cu ocazia amicalului dintre Rusia si Argentina

Stadionul moscovit Lujniki isi redeschide portile, astazi, dupa patru ani de renovari si investitii de 400 milioane dolari, pentru meciul amical dintre Rusia si Argentina, relateaza agentia DPA.



De sase decenii, arena Lujniki a fost casa nationalei Rusiei, iar in 1980 a gazduit Jocurile Olimpice de vara, inclusiv ceremoniile de deschidere si de inchidere.

Arena a fost inchisa in 2013 si a intrat in ambitiosul program de renovari si constructii de stadioane pentru organizarea Cupei Mondiale de anul viitor. Rusia a cheltuit 11 miliarde dolari pentru pregatirea CM 2018 in cele 11 orase gazda ale turneului final dintre 14 iunie si 15 iulie 2018.

Pe stadionul Lujniki se vor juca meciul de deschidere, pe 14 iunie, patru jocuri din faza grupelor, un meci din al doilea tur, o semifinala si marea finala a CM 2018.

Construit in anii ’50, arena si-a pastrat fatada istorica, cu coloanele din exterior de culoarea nisipului, in timp ce capacitatea tribunelor, cu scaune plasate aproape de teren, atinge 80.000 locuri.

In timp, peste 3000 de meciuri de fotbal s-au jucat pe Lujniki in special intre echipele moscovite TSKA, Torpedo si Spartak.