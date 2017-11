Romania va gazdui CM de handbal feminin la tineret! Cand are loc evenimentul

Congresul IHF din Antalya a decis astazi ca Romania sa gazduiasca editia din 2020 a Campionatului Mondial de handbal feminin la tineret.



Potrivit FRH, cele doua orase care ar urma sa gazduiasca competitia sunt Bucuresti si Brasov. Forul national a realizat si un clip de prezentare pentru IHF, in care apare si Cristina Neagu, capitanul nationalei de senioare si componenta a campioanei CSM Bucuresti.

„Mondialul de Tineret din 2020 vine in Romania! Chiar daca initial a fost o cursa in trei intre Romania, Irlanda si Macedonia, doar Romania a ajuns in faza finala a votului in Congresul IHF„ a anunta pagina oficiala de Facebook a Federatiei Romane de Handbal.