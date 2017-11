Romania U-19 s-a calificat la turul de elita pentru calificarea la Euro 2018, dupa victoria impotriva Rusiei!

Echipa noastra a castigat, sambata, si a doua partida din turneul preliminar, impotriva Rusiei, cu 2-1, dupa ce reusise acelasi scor cu Grecia, gazda acestor meciuri.



Pentru nationala noastra au inscris Olimpiu Morutan (62’) si Alexandru Matan (70’). In urma acestei victorii, elevii pregatiti de Adrian Boingiu s-au calificat la turul de elita si, daca Gibraltar nu realizeaza o surpriza in fata Greciei, echipa noastra va fi sigura de primul loc in grupa 10, cu o etapa inainte de incheierea acestor calificari.

Echipele care se vor clasa pe primele doua locuri in cele 13 serii ale calificarilor vor merge la Turul de Elita, ultima faza premergatoare Campionatului European, ce va fi gazduit de Finlanda, in perioada 16-29 iulie 2018.