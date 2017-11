Neymar nu si-a putut stapani emotiile intr-o conferinta de presa, dupa victoria cu Japonia! VIDEO

Neymar a izbucnit in plans la conferinta de presa in timp ce selectionerul Braziliei, Tite, ii lua apararea in fata celor care spun ca ar fi un caracter problematic si ca nu se dedica total PSG, echipa sa de club.



In ultima vreme, in presa internationala au aparut mai multe informatii conform carora Neymar ar avea un caracter problematic, care ar fi dus la conflicte la nationala, cu jucatorii de la echipa de club, PSG, si cu antrenorul Unai Emery.

Selectionerul Braziliei, Tite, a tinut sa vina alaturi de Neymar la conferinta de presa de dupa victoria in fata Japoniei, scor 3-1, intr-un meci amical.

„Daca-mi permiteti, vreau sa vorbesc putin despre Neymar. Lucram impreuna de un an si jumatate. M-am saturat sa aud ca as avea probleme cu Neymar. Nu suntem perfecti, suntem oameni. Uneori suferim pentru ca suntem atacati si reactionam gresit.

Mi s-a intamplat si mie de-a lungul carierei. Nu e usor. Oamenii trebuie sa aiba grija sa nu generalizeze pentru ca trebuie sa tinem cont de caracterul fiecarui jucator in parte. Iar eu pot sa spune ca Neymar are un caracter puternic si o inima mare„, a spus Tite.

Cuvintele selectionerului l-au emotionat pe fotbalist, care nu si-a putut stapani lacrimile.