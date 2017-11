Narcisa Lecusanu a fost aleasa membru in Comitetul Executiv al IHF pentru urmatorii 4 ani!

Narcisa Lecusanu va face parte din Board-ul de conducere al Federatiei Internationale de Handbal, dupa ce a fost aleasa azi, in cadrul Cogresului din Antalya, in Comitetul Executiv al forului.



Fosta jucatoare a echipei nationale a obtinut cel mai mare numar de voturi – 110, devansandu-i pe Frantisek Taborsky (Cehia) si Bogdan Wenta (Polonia), ultimul fost selectioner al nationalei tarii sale. Primii doi alesi vor ocupa un loc in Comitetul Executiv al IHF in urmatorii 4 ani.

In istoria IHF, Romania a mai avut o singura data acest privilegiu, atunci cand in Board-ul de conducere s-a aflat marele Ioan Kunst Ghermanescu. Fostul presedinte al FRH in perioadele 1973-1986 si 1990-1992, cel care da azi si numele Polivalentei din Bucuresti, a fost in Comitetul Executiv pâna in 1997, an in care a trecut in nefiinta.

Narcisa Lecusanu (41) a fost una din cele mai importante handbaliste ale României dupa 2000, statut anuntat inca din secolul trecut, cand a devenit campioana mondiala de tineret in 1995. in 2005, ea a facut parte din echipa nationala care cucerea medalia de argint la Mondialul de la St. Petersburg, a fost si la urmatorul Campionat Mondial, unde Romania a ocupat locul 4. Narcisa Lecusanu a fost componenta de baza in perioada 2006-2010 si la Oltchim, retragerea din activitate fiind anuntata dupa finala Ligii Campionilor pierduta cu Viborg.