EXCLUSIV / Florin Brisan: „Supararea lui Dan Alexa a venit din cauza acelui penalty neacordat, dar si a jocului mai putin reusit”. Detalii despre situatia celor doi angajati ai clubului, care au suferit un accident rutier, dupa meciul de la Braila

Presedintele Dunarii Calarasi, Florin Brisan, a vorbit despre motivul pentru care Dan Alexa a surprins pe toata lumea cu ultimele declaratii, dar si despre starea de sanatate a celor doi oameni din staff-ul administrativ, care au fost implicati intr-un accident rutier, miercuri, dupa partida de la Braila.

Dupa remiza, 0-0, de la Braila, Dan Alexa a trims niste sageti catre Chindia Targoviste, echipa care il are presedinte pe Marcel Ghergu, membru in Comitetul Executiv al FRF, despre care a spus ca vrea sa promoveze prin orice mijloace in Liga 1.

„Nu vreau sa comentez afirmatiile antrenorului, probabil ca era suparat dupa ultima remiza. Din cate stiu si eu, nu am primit un penalty, dar daca marcam un gol din ocaziile pe care le-am avut altfel era situatia. Supararea noastra a venit si pentru ca acel arbitru a fost unul cu experienta in prima liga … dar am trecut peste si speram la o noua victorie maine, cu FC Arges.”, a spus presedintele Ghergu, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.

Oficialul ne-a oferit ultimele informatii si despre strea de sanatate a celor doi oameni din staff-ul administrativ, care au suferit un accident rutier, la intoarcerea de la Braila, miercuri seara. Nicolae Iorga, maseurul echipei, a suferit rani importante, medicii diagnosticandu-l cu fractura de bazin.

„La intoarcerea de la Braila, masina cu care staff-ul administrativ se intorcea de la meciul cu Braila a fost izbita frontal de un alt vehicul. Au fost internati magazionerul si maseurul, care a fost externat apoi. Magazionerul a ramas si urmeaza sa fie operat. Ii tinem pumnii, este tanar si puternic.„, a mai spus Brisan.