EXCLUSIV / Aurel Ticleanu: „Ma mandresc cu faptul ca am contribuit la lansarea lui Cosmin Contra in fotbalul mare!”. Motivul pentru care nu a fost prezent la inaugurarea noului „Oblemenco”

Aurel Ticleanu a intervenit la Sport Total FM si a vorbit despre noul „Oblemenco”, inaugurat vineri seara, eveniment la care nu a putut sa participe, despre calificarile nationalelor U17 si U19 la tururile de elita, dar si despre victoria nationalei lui Cosmin Contra impotriva Turciei lui Mircea Lucescu, in amicalul de la Cluj-Napoca.

„Am fost invitat, dar nu am putut sa merg, pentru ca am fost la Cluj pentru meciul amical cu Turcia. La varsta mea nu am putut sa ma mai avant asa … Sigur, frumos stadionul, frumoasa inaugurare.

Nea Mircea a fost surprins de prestatia noastra, iar echipa Turciei a aratat precum cea a Romaniei din era Daum. Acolo este o problema de mentalitate, de o lipsa de incredere, ca fotbalisti au. Au si ei nevoie de un Contra! Eu am vazut cativa foarte buni in acel lot.

Eu am avut un aport deosebit in devenirea lui Cosmin Contra ca fotbalist. Eram la nationala, lka tineret, prin ’94-’95, si am fost la Timisoara, ca ma interesau patru fotbalisti de acolo. Si am mers sa-i vad. M-am intalnit cu regretatul Costica Radulescu, care mi-a spus sa nu-l iau, ca nu ajunge jucator, dar n-am ascultat si bine am facut. Apoi l-a vazut Dinamo, la un meci, ca jucam in «Stefan cel Mare» si l-a luat.

La U21 stam foarte bine, dar mai avem de jucat. La U19, unde sunt sef de delegatie, suntem siguri de participarea la Turul de elita, o performanta remarcabila. Si cei de la U17 s-au calificat la acest tur de elita, cu ceva emotii. Urmeaza sa ne aflam urmatorii adversari.

Din fericire, de data aceasta, avem parte de generatii foarte reusite.”, a declarat Aurel Ticleanu, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.