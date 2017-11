EXCLUSIV / Adrian Bogoi, noul „principal” de la Pandurii: „Echipa asta nu se va bate pentru evitarea retrogradarii, o sa vedeti!”

Fostul jucator al echipei, capitan de echipa si component de baza al lotului la promovarea in Liga I, Adrian Bogoi a antrenat in urma cu doi ani echipa a doua, iar din etapa a 16-a pregateste prima echipa a echipei gorjene. Bogoi este al treilea antrenor al Pandurilor, in acest sezon, dupa Adrian Iencsi si Marcel Ploaie.



In primul meci, cel de la Luceafarul Oradea, Pandurii s-a inclinat cu 1-3, iar astazi, in etapa a 17-a, pe „teren propriu”, la Motru, echipa gorjeana, pregatita de Adrian Bogoi, a remizat cu Foresta Suceava, 1-1.

„Am deschis scorul, am avut apoi cateva ocazii si in loc sa inchidem meciul am fost egalati si asa a ramas scorul pana la final.

Noi nu ne vom bate pentru evitarea retrogradarii, este doar o perioada de criza, pe care clubul o va depasi in cele din urma.

Noi avem jucatori foarte tineri, dar pentru mine nu este o p[robleme, sunt obisnuit. Iar din iarna vom vedea cine a confirmat in tur si cine nu, vom renunta la cativa jucatori si vom incerca sa-i inlocuim cu altii mai experimentati.”, a declarat tehnicianul, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.

In acest sezon, Pandurii nu a reusit nicio victorie in fata proriilor suporteri si ocupa locul 16, primul retrogradabil