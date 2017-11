CSM Bucuresti s-a calificata in grupele principale ale Ligii Campionilor, dupa o victorie pe terenul lui Krim Mercator!

CSM Bucuresti a invins in deplasare formatia slovena RK Krim Mercator Ljubljana cu scorul de 33-30 (17-16), sambata, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. „Tigoaicele” vor castiga grupa, desi mai au de disputat un meci, cu Vistal Gdynia, meci fara miza (la Bucuresti, 19 noiembrie).



Astfel, Neagu & Co vor intra in grupele principale cu 6 puncte, suferind o singura infrangere, impotriva lui Nikoping, in Danemarca.

Clasamentul arata astfel: