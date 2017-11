Romania, pe podium la Campionatele Europene U23 de judo!

Judoka Larisa Florian (22 ani) a obtinut medalia de argint a categoriei 52 kg la Campionatele Europene pentru sportivi sub 23 de ani de la Podgorica (Muntenegru), informeaza un comunicat al FR Judo.

Conform sursei, Florian a castigat primul meci in fata Lisei Dengg din Austria, iar in sferturi de finala a trecut de Ana Perez Box din Spania.

In penultimul act Larisa Florian a invins-o pe azera Nazakat Azizova, dar apoi a pierdut finala cu Distria Krasniqi din Kosovo, urcand in cele din urma pe treapta a doua a podiumului.

La aceasta grupa de varsta, Florian a obtinut medalia de aur in 2013 si pe cea de argint in 2016 la Campionatele Europene. Eleva profesorului Aurelian Fleisz, de la clubul Liberty Oradea, a castigat anul acesta Grand Slam-ul de seniori de la Baku.

Tot la cat. 52 kg, Cleonia Riciu a fost intrecuta in primul tur de italianca Francesca Gorda.

Madalina Stoica a incheiat concursul de la categoria 48 kg pe pozitia a cincea, pierzand in meciul pentru medalia de bronz in fata britanicei Kelly Staddon. in optimi, Stoica a castigat in fata turcoaicei Gulkader senturk, fiind invins in sferturi de Andrea Stojadinov (Serbia). in recalificari, romanca a dispus de belgianca Ellen Salens, inainte de a pierde meciul pentru bronz.

O alta sportiva care a evoluat la cat. 48 kg a fost Catalina schiopu, invinsa in optimi de portugheza Maria Siderot.

La cat. 52 kg, Oana Nicolaescu a invins-o in primul tur pe azera Sakina Zairova, dar a cedat in optimi in fata rusoaicei Elena Iurkina.

La masculin, Vlad Luncan a fost intrecut in optimile cat. 60 kg de olandezul Tibo Volleman, in timp ce Lucian Bors-Dumitrescu a cedat in primul tur in fata germanului Maximilian Heyder.

La intrecerea continentala din Muntenegru participa 301 judoka din 40 de tari, Romania avand in concurs 15 sportivi (9 baieti si 6 fete).

AGERPRES