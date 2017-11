Putin acuza SUA de perturbare a alegerilor prezidentiale din Rusia, dupa ce alti patru sportivi rusi au fost suspendati pe viata de la JO!

Vladimir Putin acuza SUA ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din tara sa, dupa ce alti patru schiori fondisti rusi au fost gasiti vinovati de incalcarea regulamentului antidoping de catre Comitetul International Olimpic (CIO) si suspendati pe viata de la toate viitoarele Jocuri Olimpice, a anuntat joi Federatia rusa de schi, citata de AFP.



Mai exact, presedintele Vladimir Putin a insinuat ca acuzatiile de dopaj vizandu-i pe sportivii rusi sunt orchestrate de Statele Unite pentru a afecta desfasurarea alegerilor prezidentiale din martie 2018 din Rusia, informeaza AFP.

„Iata ce ma ingrijoreaza: Jocurile Olimpice urmeaza sa inceapa in februarie. Si cand au loc alegerile noastre prezidentiale? In martie”, a declarat Putin cand a vizitat o uzina din orasul Celiabinsk, in Siberia, potrivit agentiilor de presa ruse.

„Am mari suspiciuni in privinta faptului ca toate acestea sunt intreprinse pentru a crea o situatie, in interesul cuiva, de nemultumire in randul iubitorilor sportului si al sportivilor, cu acuzatii de asa-zisa participare si de responsabilitate a statului”, a continuat Putin.

Putin a afirmat ca organizatiile sportive internationale, printre care Comitetul International Olimpic (CIO), sunt dependente de sponsori si de agenti de publicitate, „dintre care cea mai mare parte se gasesc in Statele Unite”.

„Ca represalii la amestecul nostru imaginar in alegerile lor, (Statele Unite) vor sa creeze probleme in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia”, a adaugat el.

Putin a afirmat in octombrie ca a le interzice sportivilor rusi sa participe la JO de iarna 2018 de la Pyeongchang sau a-i obliga sa evolueze sub drapel neutru ar insemna „o umilinta pentru Rusia” si „ar face rau miscarii olimpice”.

Potrivit lui Putin, CIO suporta presiunea „sponsorilor si posturilor de televiziune”, iar sportivii sai „cedeaza la randul lor in fata semnalelor fara ambiguitate ale instantelor americane” pentru suspendarea Rusiei.

Comisia de ancheta a CIO condusa de Denis Oswald i-a suspendat pe viata de la toate Jocurile Olimpice pe Aleksei Petuhov, campion mondial in 2013, Maksim Vilegjanin, triplu medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din 2014 de la Soci si campion mondial in 2015, Evghenia sapovalova si Iulia Ivanova, ultima cu un bronz mondial in 2013.

Toate rezultatele obtinute de acesti sportivi la JO de la Soci vor fi anulate.

Federatia rusa de schi se pregateste sa faca apel impotriva acestei decizii la Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS).

Comisia de ancheta Oswald a fost infiintata de CIO dupa publicarea raportului juristului canadian Richard McLaren, care a stabilit in iulie 2016 existenta unui dopaj institutionalizat in Rusia, implicand Moscova si serviciile secrete ruse (FSB), mai ales la JO 2014 de la Soci.

Schiorul rus Aleksandr Legkov, medaliat cu aur in proba de fond 50 km la Soci, a devenit saptamana trecuta primul sportiv caruia i-a fost retras titlul de campion olimpic in baza concluziilor comisiei Oswald. Legkov a fost suspendat pe viata de la JO.

Sanctiuni similare au fost dictate impotriva fondistului rus Evgheni Belov.

Aceste decizii au fost luate cu o luna inaintea reuniunii cruciale a comisiei executive a CIO de la Lausanne (5-7 decembrie), in care se va ajunge la o concluzie in privinta participarii Rusiei la JO de la Pyeongchang, ce vor avea loc intre 9 si 25 februarie.

In decembrie 2016, Federatia internationala de schi (FIS) a suspendat sase schiori rusi, printre care Legkov, al caror nume era mentionat in raportul McLaren.

In luna mai a acestui an, TAS a confirmat aceasta sanctiune pana pe 31 octombrie 2017.

Rusia a negat intotdeauna orice sistem de dopaj organizat la nivel de stat.