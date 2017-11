Presa turca si fostii fotbalisti sar la gatul lui Mircea Lucescu: „E mai bine sa ramaneti in Romania!”

Invins destul de clar de nationala Romaniei, 2-0 la Cluj-Napoca, dupa un joc in care nationala pregatita de Mircea Lucescu n-a contat decat pe final, „Il Luce” a fot criticat de presa turca, dar si de fostii fotbalisti imprtanti din tara Semilunii.



cel mai aprig contestatar al tehnicianului roman a fost Nihat Kahveci (37 de ani), fost atacant la Villarreal. in doua mesaje pe twitter, Nihat a descris jocul nationalei Turciei drept o gluma, apoi i-a cerut lui Lucescu sa ramana in Romania: „In prima repriza am jucat de parca am fi avut interdictie sa legam trei pase. O gluma! Sunteti in tara dumneavoastra si cred ca ar fi bine sa ramaneti acolo, domnule„, a fost mesajul fostului atacant pentru Lucescu.

Jurnalistii nu l-au iertat nici ei pe Mircea Lucescu. Majoritatea ziarelor din Turcia scriu despre evolutia buna a lui Gicu Grozav, in timp ce „Il Luce” e pus la punct.

„Echipa nationala nu a dat sperante. Turcia a jucat prost in fata adversarei sale si nu a dat sperante pentru viitor”, scriu cei de la Hurriyet, completati de Fotomac: „Statistica ingrijotatoare pentru Lucescu. A castigat un singur meci din cele cinci disputate„.

Opinia generala e ca Turcia se afla departe de asteptarile create de Lucescu: „Nationala nu a satisfacut la Lucescu acasa! Pe retelele de socializare au inceput sa apara cereri de demisie„, noteaza Sporx.com, pentru ca Chmhuriyet sa scrie despre o prestatie sub medie: