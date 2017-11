Patrice Evra, pedepsit aspru in urma incidentului din Portugalia: suspendat, amendat si dat afara de la Marseille

Patrice Evra a avut prim-planul la intalnirea dintre Vitoria Guimaraes si Olympique Marseille din cadrul grupelor Europa League, lovind unul dintre suporterii francezi ce au patruns pe teren inaintea meciului, iar acest fapt nu a putut ramane nepedepsit.

In urma unei sedinte sustinute vineri, reprezentantii UEFA au luat hotararea ca fotbalistul francez in varsta de 36 de ani sa fie amendat cu suma de 10.000 de euro si a primit o suspendare usturatoare: nu va mai avea drept de joc in nicio competitie europeana pana la data de 30 iunie 2018.

Nici echipa Olympique Marseille nu a ramas nepasatoare. Oficialii clubului francez au hotarat sa ii rezilieze contractul lui Patrice Evra, de comun acord cu fotbalistul.

”Prin acord reciproc, Olympique Marseille si Patrice Evra au decis sa puna capat colaborarii lor. Contractul a fost incheiat cu efect imediat”, au anuntat reprezentantii clubului, potrivit Digi Sport.

Dupa ce Evra l-a lovit cu piciorul in cap pe fanul respectiv, oficialii clubului din Marseille si-au exprimat public dezacordul pentru cele intamplate pe stadionul din Guimaraes: „In orice caz, un jucator profesionist trebuie sa-si pastreze calmul in fata provocarilor si insultelor oricat de nejustificate ar fi ele”.

VEZI AICI DETALII DESPRE INCIDENT