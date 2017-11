Monica Niculescu s-a calificat in semifinalele turneului de la Limoges!

Monica Niculescu a disputat vineri, meciul din sferturile de finala ale turneului de la Limoges, dotat cu premii in valoare totala de 115.000 dolari.

Romanca s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-1, in fata rusoaicei Ana Blinkova, dupa o ora si 14 minute de joc si s-a calificat in semifinalele turneului din hexagon.

Odata cu aceasta calificare, Niculescu si-a asigurat un cec in valoare de 4.839 euro si 57 de puncte in clasamentul WTA.

In urmatoarea faza competitionala, sportiva noastra se va duela pentru un loc in finala cu invingatoarea meciului dintre Pauline Parmentier (Franta) si Kaia Kanepi (Estonia).