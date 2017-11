LIVE SCORE / Liga a IV-a, etapa a 13-a. Carmen Bucuresti – CSA Steaua, derby-ul rundei, sambata, ora 14:00. Academia Rapid a batut-o grav pe Romprim, la a doua intalnire directa in decurs de trei zile

UPDATE / Academia Rapid castiga lejer meciul de la Romprim si isi consolideaza pozitia de lider, avand acum sase puncte peste CSA Steaua, care urmeaza sa joace maine, pe terenul echipei Carmen Bucresti.

UPDATE / ’90 Ladaru (0-8)

UPDATE / ‘ 89 Alex Dumitru (0-7)

UPDATE / ⚽ ’56, Daniel Niculae (0-6)

De precizat este faptul ca poarta Romprimului este aparata de Tudorel ”Tudy” Mihailescu, 60 de ani, fan Steaua, un portar fara o mana!

UPDATE / LIVE / Romprim – Academia Rapid 0-5 . PAUZA

⚽ ’18, Daniel Niculae (0-1)

⚽ ’25 Marius Durita (0-2)

⚽ ’29 Mihai Stancu (0-3)

’34 Alex Iacob (0-4)

’42 Metin (0-5) autogol

Astazi si maine se va desfasura runda a 13-a din Liga a IV-a, care ne propune primul duel dintre echipele Carmen Bucuresti si CSA Steaua, partida care se va disputa sambata, de la ora 14:00.

Liderul Academia Rapid joaca, in deplasare, cu AS Romprim, la trei zile dupa ce s-au duela si in Cupa Romaniei, giulestenii impunandu-se cu 3-1, in Giulesti.

Asa arata CLASAMENTUL inaintea acestei etape.



PROGRAM

Vineri, ora 14:00

AFC Rapid – AS Termo 3-0

AS Romprim – AS Academia Rapid 0-8

CS Progresul București 2005 – CS FC Dinamo

SC FC Metaloglobus SA – AFC Comprest GIM 2-3

Sambata, ora 14:00

AS Carmen București 1937 – CSA Steaua

AFC Asalt – AFC Progresul 1944 Spartac

AFC Venus 1914 – AS Tricolor Footbal Club

ACS Victoria București sta.