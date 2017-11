LIVE SCORE / Liga 3, etapa a 12-a. Otelul, Petrolul si U Cluj vor juca in nocturna, sambata. Programul si rezultatele partiale

Pentru a doua oara in aceasta luna noiembrie, ora de desfasurare a meciurilor din campionatul Ligii 3 va fi 14:00. Exceptie vor face partidele echipelor care au posibilitatea sa joace in nocturna, in speta Otelul Galati (ora 16:00, cu Sporting Liesti), Petrolul Ploiesti (ora 19:00, cu Astra II) si U Cluj (ora 17:00, cu Comuna Recea).



SERIA I

Vineri, ora 14:00

CSM Pascani – Avantul Valea Marului 5-3

Sambata, ora 14:00

Metalosport Galati – Aerostar Bacau

AFC Odorheiu Secuiesc – Olimpic Cetate Rasnov

CSM Focsani – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

Bucovina Radauti – CSM Roman

Sanatatea Darabani – KSE Targu Secuiesc

ora 16:00

Suporter Club Otelul Galati – Sporting Liesti

AFC Harman sta.

SERIA II

Vineri, ora 14:00

CSM Ramnicu Sarat – FCSB 2 0-1

Sambata, ora 14:00

Axiopolis Sport Cernavodă – FC Voluntari 2

Agricola Borcea – Unirea Slobozia

Victoria Traian – Sportul Chiscani

ASSCS Farul Constanta – ACSM Olteniţa

Progresul Spartac – Inainte Modelu

Delta Dobrogea Tulcea – Metalul Buzau

SERIA III

Vineri, ora 14:00

CS Tunari – Sporting Roşiori 0-0

Flacara Moreni – Viitorul Domneşti 0-0

Concordia Chiajna 2 – SC Popesti Leordeni 5-1

AFCM Alexandria – CS Mioveni 2 4-0

Sambata, ora 14:00

Vointa Turnu Magurele – Atletic Bradu

ora 19:00

Petrolul Ploiesti – AFC Astra 2

FC Aninoasa sta.

SERIA IV

Vineri, ora 14:00

ACSO Filiaşi – AFC Hermannstadt 2 3-0

Naţional Sebis – Gloria Lunca Teuz Cermei 0-3 (Gazdele au pierdut la masa verde, neavand ambulanta)

CNS Cetate Deva – Centrul Naţional de Pregatire Timisoara 5-0

Sambata, ora 14:00

International Balesti – CSM Lugoj

ACS Sirineasa – Nuova Mama Mia Becicherecu Mic

Şoimii Lipova – CSM Scolar Resita

CS U Craiova 2 – ACS Ghiroda

Millenium Giarmata sta.

SERIA V

Vineri, 14:00

Performanta Ighiu – CFR Cluj 2 1-1

Sanatatea Cluj – Unirea Alba Iulia 1-0

Sambata, ora 14:00

Unirea Dej – Industria Galda

Unirea Tasnad – Metalurgistul Cugir

Viitorul Ghimbav – Gaz Metan Medias 2

FC Avrig – CS Iernut

ora 17:00

Universitatea Cluj – ACS Fotbal Comuna Recea

Avântul Reghin sta.