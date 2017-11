Hagi Jr., Puscas si colegii s-au antrenat cu 2 campioni europeni la box!

Ianis Hagi, Puscas si restul jucatorilor de la nationala U21 au avut parte de o sedinta de pregatire inedita. Vizita surpriza la Buftea in cantonamentul nationalei de tineret inaintea marelui meci cu Portugalia. Doi campioni europeni de tineret la box, stelistul Robert Jitaru si dinamovistul Andrei Aradoaie au venit sa ii motiveze pe „tricolori”.

Pugilistii le-au explicat colegilor de generatie ce sacrificii trebuie sa faca pentru a obtine o medalie la un Campionat European, competitie la care nationala de fotbal sub 21 ani are sanse sa se califice dupa doua decenii de absenta.

Mai curajosi, Ianis Hagi, de la Fiorentina, si George Puscas, jucatorul lui Benevento, s-au bagat chiar la o repriza de sparring cu cei doi boxeri.

Fotbalistii spera ca antrenamentul inedit sa le inspire incredere si forta pentru dubla decisiva cu lusitanii – din aceasta seara – si galezii, meci programat marti. „Ne-am dori sa fim prezenti la un Campionat European, dar pentru asta trebuie sa trecem de grupa in care suntem pentru ca este foarte grea. Nu s-a intâmplat de mult timp o astfel de calificare si ne dorim sa realizam acum aceasta performanta”, a spus „vârful” tricolorilor mici, George Puscas.

Acesta a primit cateva sfaturi de „lupta pe teren” de la un pugilist pe masura lui: Andrei Aradoaie. ” Sper ca ceea ce le-am zis si prezenta noastra aici sa-I fi motivat inaintea unui meci atat de important. Au alura de fotbalisti mari si sunt convins ca vor face o partida pe masura”, a spus campionul european la tineret, Andrei Aradoaie.

„Portughezii ca au cam acelasi fizic ca si Andrei, astfel ca ne-au prins bine miscarile pe care ni le-a aratat”, a completat Puscas.

Si Ianis Hagi a marturisit ca vizita celor doi boxeri, cei mai buni de pe continentul nostru, i-a ambitionat in vederea duelului cu jucatorii portughezi.„Eu nu prea ma descurc la box, dar ma bucur ca avem astfel de sportivi, campioni, cu care putem sa ne mandrim peste tot. Am vorbit cu ei si ne-au insuflat putere si dorinta de victorie si mai mare”, a precizat Hagi jr.

„Sunt convins ca baieti pot egala, in viitor, performanta noastra. Sper sa am reusit sa-I motivam prin ideile noastre”, a punctat boxerul Robert Jitaru.

La finalul intâlnirii, Vlad Munteanu (manager operational FRF) si Andrei Aradoaie le-au tinut un speech motivational fotbalistilor.

Lidera in grupa de calificare la EURO 2019, nationala României intâlneste azi (19.00) la Ovidiu puternica reprezentativa a Portugaliei, iar marti se va duela in deplasare cu tara Galilor.

Campionii europeni de tineret la box fac show azi la Circul Globus din capitala in finalele Campionatului National. in 2018, România va organiza pentru al doilea an consecutiv Campionatul European de Box sub 22 ani.