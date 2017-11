EXCLUSIV / Marius Beudeanu avertizeaza, dupa arbitrajul lui Hategan din Irlanda de Nord: „A gresit si sper ca istoria sa nu se repete!”

Ovidiu Hategan a fost delegat la meciul Irlanda de Nord – Elvetia, la Belfast, din mansa tur a barajului european pentru calificarea la CM din Rusia, incheiat cu scorul de 0-1, dupa ce oaspetii au primit un penalty gratuit din partea centralului roman si transformat de Ricardo Rodriguez. VIDEO AICI



„Sunt evidente anumite gafe, iar Hategan nu prea are argumente in favoarea lui. A dat si un avertisment, iar acel jucator nu va evolua la meciul retur.

Nu ma bucur cand vad aceste faze, sincer. Hategan este unul dintre cei mai delegati arbitri europeni in ultimii doi ani! Este privit si cu anumiti ochi de catre colegii lui, cu o anumita invidie, dar cand joaca Elvetia este greu …

Baiatul ala avea mana lipita de corp si mingea l-a lovit intr-o zona a corpului mai tare, undeva langa umar. Clar a fost o eroare de arbitraj! Sper sa nu patim ceea ce am patit cu alti arbitri in trecut, care si-au scurtat cariera internationala din cauza unor astfel de erori. Sa speram ca se va tine cont ca s-a gresit in favoarea Elvetiei …„, ne-a declarat, in exclusivitate, Marius Beudeanu, fost asistent FIFA, actualmente instructor UEFA pentru asistenti, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

Marius Beudeanu a fost chestionat si in legatura cu amicalul castigat de Romania in fata Turcieie, scor 2-0, la Cluj-Napoca.

„Nu cred ca asta va fi echipa Turciei cu care Lucescu va ataca preliminariile pentru CE. Refuz sa cred ca asta este actuala nationala a Turciei. O nationala atat de slaba nu am vazut de foarte mult timp. Si Kazahstan le-ar fi pus probleme.

Sa speram ca nationala Olandei ne va pune ceva mai multe probleme, ca sa ne dam seama unde suntem la ora actuala.

Una peste alta, la noi nu este rezolvata treaba, reconstruirea nu se poate face cu jucatori de 34-35 de ani. Contra mai are de munca.”, a mai spus fostul arbitru.