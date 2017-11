Echipa de aur a Romaniei l-a intalnit pe Neymar la Paris

Nu in fiecare zi ai ocazia sa devii campion mondial. Nu in fiecare zi ai ocazia sa iti petreci o zi alaturi de unul dintre cei mai titrati fotbalisti ai lumii, Neymar Jr. Membrii echipei TAO UNITED, castigatorii finalei mondiale de fotbal cinci-la-cinci Neymar Jr’s Five, au trait toate aceste momente.

Echipa Romaniei s-a impus in finala mondiala in fata echipei Angliei prin golul de aur marcat de Silviu Radu, la turneu participand peste 100,000 de jucatori din 53 de tari.

Dupa ce au castigat finala mondiala din Brazilia, baietii de aur din Romania – Silviu Radu, Bogdan Dragos, Dumitru Ion, Gabriel Ion, Mihai Mihalache si Ionut Movileanu s-au intors acasa cu ravnitul trofeu, iar acum a venit momentul sa-si intalneasca din nou idolul, de aceasta data, in tara adoptiva, la stadionul de antrenament al Paris Saint Germain.

„Este nevoie de multa concentrare si determinare pentru a avea succes in sportul pe care noi il practicam”, le-a spus Neymar Jr. membrilor echipei TAO UNITED.

„A fost un moment pe care nu il vom mai trai a doua oara, probabil. Pentru majoritatea dintre noi, el este cel mai bun jucator al zilelor noastre. Este o persoana foarte cool si ne-am bucurat ca am avut ocazia sa stam de vorba cu el, sa ne dea autografe, inclusiv pe hanorace si tricouri. Va dati seama ca nu le vom spala niciodata”, a spus Silviu, cel care a adus titlul de campioana mondiala echipei din Romania, dupa intalnirea cu Neymar Jr.

Campionii mondiali Neymar Jr’s au avut ocazia sa asiste si la meciul dintre PSG si OGC Nice pe stadionul din Parc des Princes inainte de a vizita si simti magia Parisului, dar si la un workshop sustinut de Sean Garnier, campion mondial de freestyle.

Acum, din pozitia de castigatori, membrii echipei TAO UNITED au si un sfat pentru jucatorii urmatorului turneu de calificari Neymar Jr’s Five, care va reveni in Romania si anul viitor: „Trebuie sa aveti incredere in visul vostru, sa va antrenati mult, sa fiti cu adevarat o echipa, acceptati infrangerile, motivati-va pentru a reveni in joc si luptati pentru victorie”.

In 2018, pe sase continente si in 55 de tari, printre care si Romania, echipele de cate cinci jucatori se vor lupta in meciuri de zece minute, in calificarile nationale Neymar Jr’s Five. De fiecare data cand o echipa inscrie un gol, opozitia pierde un jucator. Astfel, jocul devine rapid, tehnic, strategic si unic in lumea fotbalului.