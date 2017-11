Dennis Man a adus un punct in contul Romaniei dupa meciul cu Portugalia: „Mi-am propus eu cateva goluri si vreau sa reusesc”

Echipa nationala U21 a Romaniei a ramas neinvinsa in Grupa 8 a preliminariilor Campionatului European, iar Dennis Man a contribuit decisiv la aceasta performanta.

Portughezii au deschis scorul in minutul 16 si au intrat in avantaj la vestiare, dar in partea a doua a jocului fotbalistul FCSB-ului a reusit sa restabileasca egalitatea si sa inchida meciul la scorul de 1-1.

Dupa partida disputata la Ovidiu, m-am s-a declarat incantat de prestatia sa si a coechipierilor si a dezvaluit cum i-a incurajat selectionerul Daniel Isaila la pauza.

„Am intalnit o echipa buna, cu jucatori de calitate. Am inscris si inseamna enorm pentru mine. E un punct foarte bun pentru noi, care ne mentine in fata.

Dansul ne-a spus la pauza ca suntem buni, ca are incredere in noi si sa nu facem de rusine tara. Am demostrat ca suntem o echipa. Sper sa marchez cat mai multe goluri. Mi-am propus eu cateva goluri si vreau sa reusesc. Razvan Marin ne-a ajutat. Se vede plusul de la echipa mare”, a declarat Man, potrivit Digi Sport.

Pentru tricolorii mici urmeaza meciul cu Tara Galilor, ce se va disputa marti, in deplasare, si pe care Dennis Man il considera cel mai dificil din aceasta grupa in care Romania este lider.

„Parerea mea ca e cel mai greu joc. Multi am spus ca acesta e cel mai greu. dar in tara Galilor e cel mai greu. Ne-am bucurat ca au venit atatia oameni sa ne sustina. Suntem la jumatatea drumului. Mai avem multe meciuri. Trebuie sa lasam capul in pamant. Toti simtim ca e o sansa mare”, a mai spus Man.