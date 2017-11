Denis Alibec a fost cuminte sub comanda lui Contra! Ce le-a transmis suporterilor dupa meciul dintre Romania si Turcia

Cosmin Contra i-a oferit sansa lui Denis Alibec sa joace in tricoul echipei nationale in fata suporterilor de la Cluj veniti pentru amicalul dintre Romania si Turcia. Selectionerul l-a introdus pe jucatorul FCSB-ului in minutul 77, in locul lui Nicolae Stanciu.

Faptul ca a jucat doar 13 minute nu l-a deranjat pe Alibec, ba chiar le-a fost recunoscator suporterilor care l-au incurajat si i-au scandat numele in momentul schimbarii si nu numai.

Fotbalistul a tinut sa le multumeasca public oamenilor sositi pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj si a dat de inteles ca stie ce are de facut mai departe din punct de vedere al atitudinii sale.

„Le multumesc suporterilor pentru incurajarile de la meciul cu Turcia. Am inteles mesajul. Va iubesc! Hai, Romania!”, a scris Denis Alibec pe contul sau de Facebook.