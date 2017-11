Danciulescu o paraseste pe Dinamo! Ce l-a facut sa ia aceasta decizie: „Vreau sa iau o pauza de la tot”

Dupa plecarea lui Cosmin Contra si a lui Adrian Mutu, Ionel Danciulescu a anuntat ca vrea sa o paraseasca si el pe Dinamo.

Ionut Negoita a declarat ca doreste sa se retraga din conducerea clubului din Stefan cel Mare, iar Danciulescu a spus-o concret ca nu va mai continua la Dinamo.

Fostul jucator al „cainilor” nu a vrut sa dezvaluie motivele pentru care a luat aceasta decizie, dar a explicat ca s-ar fi gandit la demisie cu mult timp in urma. De asemenea, Danciulescu a tinut sa precizeze ca Dinamo va ramane mereu in sufletul lui.

”M-am tot gandit in ultima vreme si am decis ca dupa pauza de iarna vreau sa fac un pas in spate, vreau sa iau o pauza de la tot ce inseamna Dinamo! Acest anunt am vrut sa-l fac mai de mult, iar cei apropiati mie stiu acest lucru, pentru ca am mai vorbit cu ei pe acest subiect. Insa, motivele care m-au impins la luarea acestei decizii vreau sa le tin numai pentru mine.

Eu m-am inteles foarte bine cu cei de la club. Niciodata nu voi da in clubul la care lucrez, repet, motivele vreau sa le tin numai pentru mine.

Sunt in continuare cum am fost mereu, adica alaturi de Dinamo”, a declarat Ionel Danciulescu la Digi Sport.