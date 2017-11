Culturismul, sport olimpic in America! Se fac eforturi pentru ca Europa sa adopte si ea aceasta disciplina la Olimpiada

Presedintele Federatiei Internationale de Culturism si Fitness, Rafael Santonja, a declarat vineri, la Bistrita, ca spera ca acest sport sa fie recunoscut ca disciplina olimpica si la nivel european, mai ales ca in toate tarile de pe batranul continent exista filiale ale federatiei pe care o conduce.

Municipiul Bistrita gazduieste, in perioada 10-12 noiembrie, in premiera pentru Romania, Campionatul Mondial de Culturism si Fitness.

„Culturismul este un sport si un stil de viata. Ca sport, suntem o federatie din care fac parte 196 de tari. Suntem aici pentru a sarbatori faptul ca vom deveni sport olimpic in America. Imaginati-va emotia atletilor care vor participa la viitoarele Jocuri Panamericane si vor avea oportunitatea sa castige medalii olimpice. Suntem in aceeasi situatie in Asia si Oceania. Ne straduim sa fim recunoscuti si in Europa, iar acest campionat mondial ne ajuta sa atingem acest deziderat. stim ca, la Jocurile Europene, sunt doar 15 discipline sportive, dar speram ca in 2019, in Belarus, sa fim invitati”, a declarat Santonja.

Rafael Santonja a subliniat faptul ca la editia din acest an a campionatului mondial, de la Bistrita, se inregistreaza un record de participare, fiind vorba de 526 de sportivi din 56 tari de pe cinci continente, cel mai tanar avand 15 ani, iar cel mai in varsta fiind un japonez in varsta de peste 70 de ani.

„Avem aici oameni de pe cinci continente, de religii diferite, din culturi diferite, cu idei diferite, toti impreuna celebrand prietenia. Au venit aici pentru a concura, pentru a fi campioni mondiali. (…) Suntem aici in cautarea sanatatii, a fericirii, a sportului de inalta performanta”, a adaugat Santonja.

Presedintele Federatiei Internationale de Culturism si Fitness a multumit autoritatilor din judetul Bistrita-Nasaud pentru implicarea in organizarea acestui campionat si a amintit faptul ca in Romania functioneaza in jur de 4.000 de sali de fitness, ceea ce arata ca acest sport este unul de masa.

Din cei peste 500 de sportivi care vor concura, in zilele de sambata si duminica, in incinta Salii Polivalente din Bistrita, cel mai numeros lot il are Romania, cu 50 de participanti, urmata de Turcia — 47 sportivi, Polonia — 42, Slovacia — 38, Franta — 37, Germania — 23 si Rusia — 21.

Acest campionat mondial este organizat de Federatia Romana de Culturism si Fitness, in colaborare cu Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Primaria municipiului Bistrita.

AGERPRES