CS „U” Craiova – Slavia Praga, primul meci pe noul „Ion Oblemenco”, se joaca in mai putin de o ora! „Leii” s-au intors acasa!

UPDATE / Mascota celor de la CS U Craiova are pe spatele numele „LioNelu” 🙂

UPDATE 19:00 | CS U Craiova isi prezinta jucatorii in aplauzele unui stadion arhiplin!

UPDATE / Ciri Maier intoneaza imnul celor de la CSU Craiova

UPDATE 18:35 | Suporterii prezenti la inaugurarea noului stadion „Ion Oblemenco” se bucura de un spectacol impresionant de lumini. Arena din Banie este aproape plina.

UPDATE 18:30 | Spectatorii au inceput sa umple stadionul, iar jucatorii Craiovei au iesit in recunoastere pe gazon.

Oltenii isi inaugureaza in aceasta seara noua arena. Stadionul „Ion Oblemenco” reconstruit in acest an va cunoaste primul sau meci de fotbal, partida la care oficialii clubului din oras asteapta 30 de mii de oameni.

Partida a fost programata de la ora 20:00, dar inaintea fuierului de start va fi pus in scena un spectacol la care vor participa multe nume cunoscute din showbiz care si-au declarat dragostea pentru echipa din Banie. Printre artisti se vor numara Tudor Gheorghe, Cristi Minculescu, Andrei Paunescu, dar si indragitul actor Mihai Bobonete.

Partida va putea fi urmarita si la TV, pe TVR.

Portile stadionului se vor deschide la ora 16:30, iar spectacolul de inaugurare va incepe de la ora 18:30.