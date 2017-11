Ce au facut tricolorii in vestiar dupa victoria cu Turcia: „Domnul Contra ne-a multumit”

Echipa nationala a Romaniei a obtinut o victorie neasteptata in meciul amical disputat la Cluj contra reprezentativei Turciei, scor 2-0, chiar in ziua in care Mihai Pintilii isi sarbatorea ziua nasterii.

Alin Tosca, jucatorul echipei spaniole Betis, a dezvaluit ca selectionerul Cosmin Contra le-a multumit tricolorilor pentru atitudinea pozitiva de care au dat dovada, dar si ca l-au sarbatorit cu totii pe capitanul FCSB-ului.

„Este o victorie importanta pentru noi, care ne da increde in continuare si ne face sa fim optimisti pe viitor. Ma bucur foarte mult pentru Nita. A debutat cu bine si am vazut ca e foarte iubit de toata lumea. Tot stadionul i-a strigat numele cand a intrat. E un baiat serios, muncitor, linistit si ma bucur foarte mult pentru el. Chiar merita toate aceste lucruri.

Domnul Contra ne-a felicitat in vestiar, ne-a spus ca este mandru de noi si ca ne multumeste pentru atitudinea de care dam dovada, apoi i-am cantat <<La multi ani!>> lui Pintilii” , a declarat Alin Tosca pentru Telekom Sport.