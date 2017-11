„Bine ca am luat trei puncte!“ Cine este fotbalistul care a dat aceasta declaratie, dupa amicalul Romania – Turcia 2-0

Dupa meciul de aseara, unul dintre fotbalistii nationalei a dat o declaratie amuzanta. Mihai Pintilii a venit la microfonul Pro TV si a inceput cu: „A fost lupta. Important e ca am castigat cele trei puncte“. Fecesebistul a revenit apoi: „Ma scuzati, sunt foarte obosit. E important ca am castigat acest meci. Mister a schimbat atmosfera la echipa nationala. Venim cu placere acum. Ne da incredere, ne transmite placerea de a juca. Ne bucuram ca lumea a fost multumita. Trebuie sa facem asta si in meciurile oficiale“

Ieri a fost si ziua sa onomastica, 33 de ani, iar colegii i-au pregatit o surpriza. Chiar in timpul flash-interviului, coechipierii i-au cantat „La mulţi ani!” lui Mihai Pintilii si l-au umplut de frisca.

Romania a invins Turcia cu 2-0, intr-o partida amicala disputata la Cluj, si va juca marti ultimul meci al anului, contra Olandei, la Bucuresti.