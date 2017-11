Alexandru Maxim nu regreta plecarea de la Stuttgart: „Trebuie sa dau totul”. Ce a invatat fotbalistul in Germania

Alexandru Maxim a oferit un interviu presei din Germania si a marturisit ca transferul la Mainz a fost o idee foarte buna.

Fotbalistul roman este incantat de colaborarea cu antrenorul Sandro Schwarz caruia, spune el, ii respecta toate deciziile, indiferent ca ii sunt favorabile sau nu.

„Plecand la Mainz am facut mutarea corecta.

Schwarz e foarte comunicativ si putem discuta deschis intotdeauna. Toata lumea a vazut ca jucam mai multe sisteme. Cand ma trimite pe banca, trebuie sa accept situatia. Iar cand imi da sansa sa joc, trebuie sa dau totul”, a spus Maxim, potrivit Telekom Sport.

Fotbalistul roman a povestit parcursul sau si a explicat ceea ce a invatat de la antrenorii pe care i-a avut in Germania, tara ce ii este casa din luna ianuarie a anului 2013. In toata aceasta perioada Maxim s-a maturizat din toate punctele de vedere si se considera un om mai responsabil.

„Am experimentat viata de unul singur inca de la 13 ani. Mai intai in Romania, intr-un internat, apoi in Spania. Aici, in Germania, am invatat enorm de la antrenori si de la colegi. Cat de important este sa ai atitudinea corecta, sa fii punctual. E o forma de respect fata de ceilalti.

O data cu inaintarea in varsta am inceput sa acord atentie dietei, corpului meu si stilului de viata. O bere din cand in cand e OK, nu suntem roboti. Dar trebuie sa stii cand ti-o poti permite”, a mai spus romanul.