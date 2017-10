Copil si Mergea au castigat! FR Tenis a anuntat despartirea de capitanul nejucator Andrei Pavel, dupa meciul de Cupa Davis din Israel!

Aflat in Israel pentru meciul de Cupa Davis de la finalul saptamânii, vicepresedintele FR Tenis, Razvan Itu a declarat ca Andrei Pavel a solicitat o pauza, iar meciul din Israel va fi ultimul pentru el.

„Apoi, urmeaza sa ne așezam la masa si sa luam in discutie noul capitan nejucator. Avem un lot nou, o echipa noua”, a spus Itu, conform libertatea.ro.

Printre numele vehiculate sa ii ia locul Andrei Pavel este Horia Tecau, care ar fi capitan jucator, fiind in plina activitate. De asemenea, se discuta si despre Victor Hanescu.

Delegatia Romaniei, cu o echipa formata din jucatori clasati in afara Top 450 ATP, dupa ce jucatorii cei mai importanti au refuzat convocarea, a ajuns duminica seara la Ramat Hasharon, unde se va disputa barajul de mentinere in Grupa I a Zonei Europa / Africa, 27-29 octombrie, Israel – Romania.

Echipa noastra va fi reprezentata de Dragos Dima (464 ATP), Nicolae Frunza (588 ATP), Vasile Antonescu (649 ATP) si Bogdan Borza (793 ATP).

Florin Mergea a anuntat, marti, ca nu va face parte din echipa Romaniei la dublu lasand sa se inteleaga ca motivul deciziei sale ar fi legat de niste neintelegeri cu staful echipei.

„Din pacate nu voi face deplasarea in Israel. stiu ca foarte multi dintre voi abia asteptati sa ma vedeti din nou sub culorile nationalei. Am muncit foarte mult, alaturi de echipa mea, in ultimele saptamani pentru a fi pregatit pentru acest meci. Motivul pentru care nu voi juca nu tine de sanatate, ci de anumite lucruri de ordin intern pe care nu pot sa le fac publice fara a crea un conflict. Cupa Davis a fost si ramane unul din motivele pentru care joc tenis si imi doresc sa revin cat mai repede in echipa, insa sub alte circumstante”, a scris Mergea, pe contul sau de Facebook.

Apoi, cel mai bine clasat roman in clasamentul de simplu, Marius Copil, a tinut sa-i dea o replica lui Horia Tecau cel care, dupa partida pierduta cu Austria, spusese – cu bataie lunga spre Copil – ca e o mandrie sa-ti reprezinti tara: „El castiga un tur, sunt minimum 45 de puncte, daca nu 90. Eu ca sa ajung la 90 de puncte trebuie sa castig un turneu Challenger. Si eu daca as avea un an in care sa joc pe tabloul principal al tuturor turneelor de Masters si Grand Slam, as face mult mai lejer puncte”, a declarat Copil.

Dupa care a continuat tirada si catre Andrei Pavel, capitanul nejucator. „Mi-as dori o schimbare, un pic mai mult respect din partea capitanului, din partea Federatiei. Ma inteleg foarte bine cu Andrei in afara tenisului, un baiat extraordinar, dar in plan profesional, mi-as dori sa se implice mai mult”, a spus Copil care a mai menționat ca „Romania nu m-a ajutat cu absolut nimic. Cand eram junior, la 16 ani, tatal meu platea tot doar ca sa pot participa pe tabloul principal, sa nu mai joc in calificari. N-am fost ajutat cu nimic. Totul a fost obtinut pe barba mea si cu ajutorul parintilor mei. Daca traiam intr-o tara care m-ar fi ajutat total in cariera, atunci da, as da si eu inapoi Romaniei ceea ar merita.”

Auzind ca Mergea si Copil au refuzat convocarea din nou, Horia Tecau a spus si el pas.

Copil ocupa locul 74 in clasamentul mondial de simplu, iar la dublu Tecau se afla pe pozitia a 11-a, iar Mergea pe locul 47.