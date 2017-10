FOTO Arbitrii au protestat impotriva fotbalistilor violenti! Cum s-au manifestat acestia

In urma unui comunicat de presa, am aflat ca arbitrii din Ilfov doresc sa protesteze in vederea a ceea ce s-a intamplat cu colegii agresati.

Un arbitru a fost batut si bagat in spital la un meci de Liga a IV-a ilfoveana, disputat intre Pantelimon si Petrachioaia, iar un altul a fost agresat la o partida de Old Boys intre Jilava si FC Union.

In acest sfarsit de saptamana, pe mai multe stadioane, arbitrii au imbracat tricouri albe cu mesajul „Stop violentei”, in semn de protest si pentru a ridica un semnal de alarma in ceea ce priveste comportamentul sportivilor.

CLICK AICI pentru a vizualiza poze cu arbitrii ce au tinut sa se alature acestei campanii.

Ilfov Sport