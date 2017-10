Sorana Cirstea s-a calificat in optimile turneului de la Linz!

Sorana Cirstea a disputat miercuri, meciul impotriva belgiencei Alison Van Uytvanck, in cadrul turneului WTA de la Linz (Austria), dotat cu premii in valoare totala de 226.750 de dolari.

Romanca a trecut de sportiva aflata pe locul 85 in clasamentul mondial in doua seturi, scor 6-3, 7-5 si s-a calificat in optimile de finala ale competitiei austriece.

In urmatoarea faza competitionala, sportiva noastra se va duela cu rusoaica Natalia Vihlianteva, in varsta de 20 de ani si aflata pe locul 69 WTA.

Odata cu aceasta calificare, Sorana Cirstea si-a asigurat un cec in valoare de 2.669 euro si 30 de puncte in clasamentul WTA.