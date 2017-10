Sapte fotbalisti se simt discriminati si au dat in judecata Federatia Romana de Fotbal!

Sapte jucatori de peste 30 de ani considera ca regula Under 21 impusa de FRF e discriminatorie si i-a scos din lot in fata pustilor obligati sa joace.

Impusa de mai bine de un an, regula Under 21 starneste inca proteste! Mai multi jucatori ai celor de la Poli Iasi au dat in judecata Federatia Romana de Fotbal, dar si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, considerand ca n-au mai bifat minute in echipa datorita acestei reguli.

Cosmin Frasinescu, Gabriel Bosoi, Madalin Ciuca, Andrei Cristea, Vasile Gheorghe, Ionut Voicu si Ovidiu Mihalache s-au adresat instantelor de judecata si-si cer drepturile in contencios administrativ şi fiscal.

„Jucatorii considera ca aceasta regula impusa de FRF este discriminatorie si le-a facut rau din momentul in care aceasta a fost impusa in Liga 1! Nu sunt de acord cu obligativitatea ei, tocmai din acest motiv au dat in judecata FRF si CNCD!”, spun reprezentantii jucatorilor.

In urma cu un an, cand a fost impusa regula, Gazeta s-a adresat Consiliului, iar institutia considera ca „regula nu constituie discriminare directa, ci un tratament diferentiat justificat obiectiv si rezonabil de un scop legitim, iar modalitatea de atingere a scopului este una adecvata si necesara”.

Mai mult, „fotbalistii sunt supusi unor presiuni si reguli de selectie care nu tin in permanenta si in exclusivitate de performantele sportive, ci tin si de interesele comerciale ale cluburilor si ale impresarilor” e concluzia la care a ajuns CNCD ca urmare a corespondentei cu FRF.

Primul termen al procesului celor 7 jucatori impotriva celor doua institutii este programat la Curtea de Apel Bucuresti pe 16 octombrie, de la ora 12:00.

Sursa: gsp.ro