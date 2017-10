FOTO+VIDEO Arbitru batut la un meci de Liga a IV-a, dupa ce a eliminat un jucator

Etapa a cincea a Ligii a IV-a ilfovene s-a desfasurat in conditii grele, din cauza ploii si a terenurilor proaste omologate la acest nivel.

La meciul dintre ACSO Pantelimon si Petrachioaia au avut loc evenimente ce nu ar trebui sa fie intalnite pe un teren de sport. Arbitrul principal al acestei partide a fost luat la bataie din cauza faptului ca a vrut sa respecte regulamentul.

Din cauza ploii, terenul era acoperit de balti, conditiile nu erau adecvate pentru a putea desfasura un meci de fotbal, iar Laurentiu Ciuchita, alaturi de asistentii Cosmin Florea si Eduard Petrov, a decis sa nu lase aceasta partida sa se joace spre nemultumirea participantilor.

In cele din urma, la insistentele oaspetilor, arbitrul a fluierat startul partidei, dar la un moment dat a fost luat la bataie de catre un jucator caruia i-a acordat cartonasul rosu si a fost transportat la spital. Mai jos puteti vedea poze de la fata locului, atat cu terenul impracticabil, dar si cu arbitrul vatamat.

„Era minutul 35, moment in care a avut loc acest incident. Un jucator face un fault de galben, era al doilea si era constient ca il va primi si mi-a spus „Daca imi dai rosu, te omor!”. Eu nu tin cont de asa ceva, adica nu ma sperie, aplic doar regulamentul si incerc sa fiu cat mai echilibrat in ceea ce fac. Dupa ce i-am aratat cartonasul rosu, mi-a dat doi pumni in zona tamplei, am cazut, m-am ridicat, apoi m-a lovit din nou. Jucatorii strigau „Da-i, da-i, nu-l lasa!”. Intre timp a venit si politistul, i-a luat o declaratie jucatorului care a spus ca eu i-am bagat mana in gat. I-am spus ca in orice caz in lumea asta exista arbitrii batuti de jucatori, nu invers

Alexandru Tacmeanu (Petrachioaia) este un jucator cunoscut in lumea arbitrilor pentru astfel de fapte. Pe carnetul sau de legitimare are doua pagini la rubrica de sanctiuni dictate impotriva sa, va dati seama… Cate patru etape, cate patru etape, incontinuu primite.

Am fost la spital, mi s-a facut un control tomograf si unul cervical, urmeaza sa merg la INML, dupa care sa merg la politie pentru a depune plangere. Pentru a nu se spune ca arbitrii vor bani, sa nu existe discutii, toti banii dati de catre instanta ii voi dona unei case de copii si nu imi retrag plangerea, toleranta zero pentru agresori si huligani din partea mea”, a declarat Laurentiu Ciuchita.

