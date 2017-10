REZULTATE / Liga a IV-a, etapa a 7-a. CSA Steaua obtine o victorie cu mari emotii si reduce ecartul fata de Academia Rapid, care a remizat neasteptat cu echipa presedintelui AMFB! AFC Rapid, scorul rundei

UPDATE / In cele din urma, CS FC Dinamo a obtinut, tot in deplasare, o victorie impotriva echipei Venus, cu 2-1. Asa arata CLASAMENTUL dupa aceasta etapa

UPDATE / Scorul rundei a fost realizat de AFC Rapid, care a zdromit-o pe Venus, in deplasare, cu 9-0!

UPDATE / Punct final si la partida dintre Carmen si Termo, incheiat cu victoria oaspetilor, scor 0-1. Astfel, echipa lui Adi Matei sufera prima infrangere din actualul sezon, dupa ce a inregistrat numai victorii!

UPDATE / Intr-una dintre partidele disputate sambata, CSA Steaua a trecut la limita de AS Tricolor, gol Predescu (85′), rezultat care apropie echipa ros-albastra la numai un punct de liderul Academia Rapid, care are un meci mai mult disputat.

UPDATE / Academia Rapid a facut un prim pas gresit in acest sezon , remizand pe terenul lui AFC Comprest, scor 0-0, echipa la care presedinte este chiar Marian Luminare, seful AMFB, institutia care organizeaza acest campionat. Pana in aceasta etapa, echipa giulesteana avea doar victorii.

In ziua in care a implinit 35 de ani, Daniel Niculae a fost foarte aproape sa aduca victoria Academiei pe final, insa atacantul a sutat slab, dintr-o pozitie foarte buna.

In ciuda acestei remize, Academia Rapid ramane lider, cu un avans de patru puncte fata de CSA Steaua si Carmen Bucuresti, insa trupa lui Lacatus, respectiv cea a lui Adi Matei, au doua meciuri mai putin disputate. CLASAMENTUL

———————-

Etapa a saptea a Ligii a IV-a bucurestene se va disputa in acest sfarsit de saptamana, cand Academia Rapid va juca in deplasare cu Comprest GIM, iar CSA Steaua o va gazdui pe AS Tricolor.

Toate partidele se vor desfasura incepand cu ora 15:00, exceptie facand meciul dintre Venus si AFC Rapid ce va avea ora de incepre 16:30.

Programul etapei

Vineri, 6 octombrie, ora 15:00

FINAL / FC Metaloglobus – CS Progresul 4-5

FINAL / Comprest GIM – Academia Rapid 0-0

FINAL / Progresul Spartac – CS Victoria 0-2

Sambata, 7 octombrie, ora 15:00

FINAL / Carmen Bucuresti – AS Termo 0-1

FINAL / AFC Asalt – CS Dinamo 1-2

FINAL / CSA Steaua – AS Tricolor 1-0

ora 16:30

FINAL / Venus – AFC Rapid 0-9

AS Romprim sta.