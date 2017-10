China Open | Sorana Cirstea pierde sansa de a juca semifinala cu Simona Halep! Ostapenko s-a calificat in doua seturi

UPDATE 11:55 / Sorana Cirstea pierde si cel de-al doilea set si ii ofera Jelenei Ostapenko biletul pentru semifinala cu Simona Halep. Letona s-a impus in doua seturi identice, scor 6-4, 6-4, dupa o ora si 25 de minute de joc, in fata romancei alaturi de care a facut pereche in proba de dublu.

UPDATE 11:10 / Romanca a pierdut primul set cu 6-4 in fata letonei Jelena Ostapenko, desi parea ca poate reveni in joc.

UPDATE 10:30 / A inceput partida dintre Sorana Cirstea si Jelena Ostapenko!

Dupa ce Simona Halep a reusit calificarea in semifinalele turneului de la Beijing, este randul Soranei Cirstea sa se lupte pentru un loc in aceeasi faza competitionala.

Romanca va juca luni dimineata, in sferturi, impotriva sportivei letone Jelena Ostapenko aflata pe locul 8 in ierarhia mondiala. Meciul se va disputa nu mai devreme de ora 9:30.

Daca trece de Ostapenko, vom avea un duel romanesc in semifinale, Cirstea urmand sa o intalneasca pe Halep in penultimul act.