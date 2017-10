Bayern si-a ales noul antrenor! Revine pe banca bavarezilor dupa 4 ani si o „tripla” istorica

Jupp Heynckes, a 4-a oara pe banca la clubul bavarez! Batranul Jupp se intoarce la 72 de ani. Castigatorul ultimei triple bavareze, in 2013, este inlocuitorul lui Ancelotti. Pana la sfarsitul sezonului.



Dupa demiterea lui Carlo Ancelotti, era aproape sigur ca Thomas Tuchel, ex-Dortmund, care locuieste la München, va fi noul antrenor al lui Bayern. Chiar si Pep Guardiola, un bun prieten, ii sfatuise pe bavarezi sa-l aleaga pe el.

Dar, in ultima clipa, sefii clubului au decis altfel. intr-o situatie critica, dupa doua egaluri si o infrangere in primele 7 etape din Bundesliga si un dureros 0-3 cu PSG in Champions, Hoeness si Rummenigge nu au vrut un tehnician care nu cunoaste „Casa Bayern”. Si s-au intors la eternul nume de pe banca ros-albilor: Jupp Heynckes!

„Aceasta este senzatia anului in fotbal„, a titrat tabloidul Bild, anuntand de dimineata marea surpriza. La 72 de ani, Heynckes o va pregati a 4-a oara pe Bayern! El va fi antrenorul münchenezilor pana la sfarsitul sezonului.

Veteranul mai salvase in doua randuri echipa din Säbener Strasse. Ultima oara, in 2011, dupa demiterea lui Van Gaal.

Doi ani mai tarziu, in urma fantasticei triple campionat – Cupa – Champions League, batranul Jupp s-a retras, inlocuit de Guardiola si nu a mai acceptat sa antreneze nicio echipa.

312 meciuri a antrenat Jupp Heynckes la Bayern

200 de victorii are Heynckes la echipa bavareza

Perioadele lui Heynckes la Bayern:

1.07.1987-8.10.1991

– 2 titluri in Bundesliga

– 2 Supercupe ale Germaniei

28.04.2009-5.06.2009

– fara trofee

1.07.2011-26.06.2013

– 1 Liga a Campionilor

– 1 titlu in Bundesliga

– 1 Cupa a Germaniei

– 1 Supercupa a Germaniei