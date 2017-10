Denis Alibec nu a facut deplasarea la Lugano: „Nu se poate nici el ascunde, nici Steaua”

FCSB a plecat marti, catre Elvetia, pentru meciul de joi din a doua etapa a grupelor Europa League, dar Denis Alibec a fost lasat acasa.

Partida se va disputa de la ora 20:30, pe terenul celor de la Lugano si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

Florin Lovin, impresarul fotbalistului, s-a declarat dezamagit de prestatiile din ultimul timp ale lui Alibec si a recunoscut ca nici el si nici clubul nu pot da vina pe accidenare.

„A avut ceva probleme si cu pubalgia, si cu genunchiul, insa nu se poate nici el ascunde, nici Steaua in spatele unei accidentari.

Intr-adevar, ca jucator, eu cred ca in ultimii 2 ani la Astra nu cred ca am jucat vreun meci fara dureri. Sunt putin dezamagit de ce se intampla in acest moment cu el”, a declarat Lovin la Telekom Sport.