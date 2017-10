Vasile Maftei ar putea fi dat afara de la Voluntari: „Daca dansii doresc sa ne despartim acum, nu am vreo problema”

Vasile Maftei, experimentatul jucator al formatiei FC Voluntari, s-ar putea desparti de gruparea ilfoveana din cauza unor neintelegeri avute cu conducerea clubului.

Totul a inceput dupa infrangerea suferita de catre echipa lui Claudiu Niculescu, in deplasare, pe terenul celor de la CSM Poli Iasi, scor 2-1.

Finantatorul echipei a venit cu reprosuri la adresa jucatorilor din cauza acestui rezultat, iar capitanul Vasile Maftei a izbucnit si a reprosat la randul sau conditiile care nu incurajeaza performanta. Acesta s-a referit la faptul ca ilfovenii au facut deplasarea in Moldova cu autocarul, iar jucatorii au ajuns obositi la Iasi.

Fostul rapidist a vorbit in numele echipei si ar putea fi sanctionat pentru ca a spus lucrurilor pe nume. Potrivit regulamentului, daca va fi dat afara, acesta nu va putea evolua la o alta echipa pana la iarna, dar le-ar putea da o mana de ajutor fostilor coechipieri Daniel Pancu si Daniel Niculae, la noua echipa Academia Rapid, in Liga a IV-a.

„Daca dansii doresc sa ne despartim acum, chiar daca e in timpul sezonului, nu am vreo problema. Am sustinut ceva legat de echipa, nu in avantaj propriu. Eu am decis sa continui la Voluntari pentru fotbal, pentru performanta, nu pentru bani. Oricum, le multumesc tuturor, am avut performante extraordinare aici, m-am simtit bine. Nu imi doresc o despartire cu scandal”, a declarat Vasile Maftei, potrivit Digi Sport.