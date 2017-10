EXCLUSIV / Marcel Puscas, dupa demisia din Comisia Tehnica a FRF: „Cine raspunde pentru cele 14 milioane de euro pierdute dupa ratarea calificarii la Mondialeul din Rusia?”

Marcel Puscas, membru fara drept de vot in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, a decis sa-si dea demisia din aceasta functie, chiar inainte ca membrii sa voteze ramanerea sau nu a selectionerului Daum la carma nationalei. La cateva ore dupa aceasta decizie, Marcel Puscas a intervenit la Sport Total FM.



„Sunt omul surprizelor si mai am multe surprize! Dupa o analiza a acestei comisii, ca structura, nu ma leg de fostii mei colegi, ca nu mi-a facut o deosebita placere sa-i vad cum au fost pusi in situatia de acum, aceea de a ridica mana. Nu de asta l-am ajutat pe Razvan Burleanu la alegeri cu voturile mele …

Stiu exact ce trebuie facut si nu ma regasesc in aceasta comisie.

Sunt sigur ca daca s-ar fi tinut cont de parerea acestei comisii de la inceput, acum nu mai aveam aceasta problema cu Daum.

In situatia acestui fotbal romanesc trebuie tinut cont de buget. Aproape 15% din bugetul FRF a fost alocat lui Daum si staff-ului sau! Prea mult pentru un astfel de fotbal, pentru 6 puncte. Proabil ca ei s-au gandit ca acest antrenor va califica echipa si se va obtine un profit considerabil care sa acopere acesti bani care i se dau. Dar nu le-a iesit …

Bugetul FRF se ridica undeva la 10 milioane, deci va dati seama cam cati bani s-au aruncat pe acest Daum. FRF, dupa aceasta ratare la Mondialul din Rusia, a pierdut 14 milioane de euro! Cine raspunde pentru asta?

Cu Andrei nu am nimic. Este binevoitor, dar de aici si pana la cunostinta este cale lunga. Nu stiu in ce tara mai exista consilier tehnic in cadrul unei federatii de fotbal. Vreau sa va spun ca Burleanu si Vochin nu se cunosteau in ziua alegerilor din urma cu 3 ani.

Am ajuns sa complementam acest sistem al lui Daum, 4-2-3-1, si la echipele de copii si juniori, totul pentru a incerca musamalizarea acestei greseli cu numirea lui la carma nationalei. Este jenant”, a declarat Marcel Puscas, in cadrul emisiunii „Trafic sport”.