Razvan Burleanu lanseaza acuzatii grave: „Clanul Becali a influentat selectia la echipa nationala!” / Becali: „Daca faceam eu primul 11, eram calificati acum!”

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat ca membrii familiei Becali au influentat selectia la echipa nationala pana in 2014. Burleanu sustine ca a eradicat complet influenta familiei Becali asupra loturilor nationale, unde si-ar fi impus jucatorii.



„Pana in 2014, reprezentantii clanului Becali au avut o influenta extrem de mare la echipa nationala! Uitati-va care erau jucatorii de la echipa nationala!„, a spus Burleanu la Digi Sport, fara sa ofere dovezi.

Apoi, Burleanu a avut o reactie dura la adresa lui Gigi Becali, care isi doreste sa-l indeparteze din fruntea FRF.

„Daca Gigi Becali ar fi avut capacitatea sa influenteze numirea selectionerului, acum nu mai aveam scandal. Formeaza o coalitie odioasa, infractionala.

Fotbalul romanesc se va reforma total atunci cand nu vom mai avea oameni de acest tip„, a mai spus Burleanu.

Gigi Becali a comentat pentru agentia de presa MEDIAFAX declaratiile presedintelui FRF, Razvan Burleanu, care a spus ca n-ar mai fi existat un scandal mediatic legat de echipa nationala daca primul 11 ar fi fost facut de finantatorul FCSB.

„La bazaconii nu poti sa raspunzi. Cand spune unul lucruri trasnite nu ai ce sa raspunzi. in primul rand, nici n-am fost in relatii, nici nu vorbeam… Nici cu Victor, nici cu Giovanni n-am fost in relatii bune in vremea aia. in al doilea rand… inseamna ca e bine, ca a avut rezultate echipa nationala, nu? Daca am putut sa am atat de mare influenta inseamna ca-s destept, dar nu am avut. Nu am avut si nici nu ma intereseaza sa am vreo influenta, ca nu am nevoie, nu-mi trebuie. Nu vreau sa am influenta la echipa nationala nici daca mi se ofera, ca nu ma intereseaza. N-am niciun interes, ce pot sa fac?

Daca vad ca echipa nationala a Romaniei e condusa de straini, vad Comisia de antrenori, tot straini. Ma deranjeaza, dar nu am ce face. Nu inteleg asta. Mie imi plac oamenii care sunt deschisi, pe fata si simpli, nu care ascund, vorbesc despre Comisia Tehnica… Ce zice el (n.r. – Burleanu), aia face Comisia Tehnica. Treaba lor, sa faca ce vor.

Daca eu faceam primul 11 eram calificati acum. Garantam calificarea, dar eu cand garantez pun si banii… Pun si un milion sau doua deoparte si garantez. El a dat si bani, a si pierdut calificarea, dar eu garantam calificarea. Eu garantez cu bani cand garantez„, a declarat Gigi Becali, pentru Mediafax.