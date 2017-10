Intregul staff tehnic a decis sa plece de la ASA Tg. Mures! Si managerul general, Dinu Gheorghe, a facut pasul inapoi

Desi echipa targmureseana a inregistrat pana in acest moment, in primele sase etape, patru victorii, un egal si o infrangere, ocupand locul 3 in clasament, cu doar doua puncte in spatele liderului AFC Hermannstadt, antrenorul Laszlo Balint a decis sa renunte la functie, probabil din cauza problemelor financiare cu care se confrunta clubul.



Balint a vorbit despre despartirea de ASA Targu Mures, al treilea club pe care l-a condus in cariera sa din postura de antrenor principal. „Am hotarat la momentul acesta ca drumurile noastre trebuie sa se desparta. Ma bucur foarte mult ca am reusit sa creez o echipa tanara, o echipa frumoasa, o echipa cu perspective foarte bune. Le doresc mult succes baietilor si le transmit si pe aceasta cale sa aiba incredere in ei, sa aiba incredere ca pot reusi in fotbal. Ma bucur ca am lasat aceasta echipa cu sanse reale la promovare. Chiar daca de acum inainte urmeaza un program dificil, am incredere ca echipa se poate bate pentru obiectivul propus. Au fost niste motive personale si am hotarat de comun acord sa ne despartim. Asta e. Pentru mine ASA este un capitol inchis. Merg inainte si imi doresc foarte mult sa reusesc in alta parte„, a spus, pentru Liga2.ro, antrenorul Laszlo Balint.

Odata cu despartirea de Laszlo Balint, de la ASA Targu Mures au plecat si ceilalti colaboratori din stafful tehnic, Cezar Zamfir si Liviu Rusu.

Confom Liga2.ro, si managerul general Dinu Gheorghe si-a incheiat colaborarea cu ASA Targu Mures, dar in acest caz nu a aparut nicio informatie oficiala.

Dinu Gheorghe nu a dorit sa vorbeasca despre aceasta decizie, insa a lasat de inteles ca s-a despartit la randul sau de club. „Nu as vrea sa dezvolt acest subiect. A dat clubul un comunicat, nu stiu ce comunicat. Sunati la club si intrebati„, a fost reactia, pentru Liga2.ro, lui Dinu Gheorghe.